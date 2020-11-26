هل يستعد نتنياهو لانتخابات جديدة؟

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أكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع نواب من "الليكود" حول مسألة الانتخابات والانتخابات التمهيدية للحزب "البرايمريز"، ومستقبل البلاد، خاصة في ظل وجود خلافات عميقة مع وزير الدفاع، بيني غانتس.

وقال نتنياهو خلال الاجتماعات:

لن نصادق على ميزانية عام 2021 بأي شكل من الأشكال، سنحاول قدر الإمكان الاستمرار مع هذه الحكومة، لكن على ما يبدو ستكون لدينا انتخابات وبرايمريز أيضا".

وكان نتنياهو ووزير المالية، يسرائيل كاتس، أعلنا أنهما سيعملان للمصادقة على الميزانية خلال شهر شباط/فبراير المقبل.

ونقلت القناة العبرية على لسان مسؤولين في حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه، بيني غانتس، وزير الدفاع، أن الميزانية جاهزة ويتم تأخيرها لأغراض سياسية على مدار أشهر طويلة، وبأن نتنياهو يريد دخول البلاد في انتخابات جديدة.

ويشار إلى أن أزمة "الميزانية" إحدى الأزمات أو الملفات المهمة والرئيسة التي تزيد الهوة بين نتنياهو وغانتس، فضلا عن جائحة كورونا.

ويشار إلى أن إسرائيل دخلت 3 انتخابات للكنيست (البرلمان) 3 مرات في عام، وتم الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على تولي منصب رئاسة الوزراء بالتناوب، بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد.