شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وأعضاء مجلس السيادة بالسودان ينعون الصادق المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، السياسي البارز رئيس حزب "الأمة القومي"، إمام الأنصار الصادق المهدى.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، اليوم الخميس، أن الإمام الصادق المهدي، رجل من أهل السودان الأوفياء، بذل نفسه خدمة للقضايا الوطنية والسياسية والإنسانية وظل عطاؤه متصلا طيلة عمره المديد.

وتوفي المهدي في الامارات، التي نُقل إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.