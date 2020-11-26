شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن المعتقلين "عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة ب‍داعش الإهابي واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وتابعت الوكالة أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".