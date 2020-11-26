ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صادق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.
ووفق ما عرض على الكنيست فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.
ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا يضم ممثلين عن العائلة المالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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