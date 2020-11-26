وزير خارجية العراق: مجتمعنا مؤيد للقضية الفلسطينية ولم تعرض علينا مسألة التطبيع

موسكو - سبوتنيك. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لمراسل "سبوتنيك" في موسكو كامل الطنجي. أن المجتمع العراقي مؤيد للقضية الفلسطينية ولم تعرض مسألة التطبيع مع إسرائيل قائلا:
"لم يعرض على بلاده مسألة التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ليست جزءا من السياسة الخارجية العراقية فقط بل جزء من السياسة الداخلية وتجد الدعم من المجتمع العراقي".
ونفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في حديثه لوكالة "سبوتنيك" طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، وقال:
"المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل أيضا جزء من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة".
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وتابع الوزير العراقي قائلا: "المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق".
الجدير بالذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت سابقا أن لافروف يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتم عقد مؤتمر صحفي أمس بين وزيري الخارجية الروسي والعراقي في موسكو، وتم بحث عدة ملفات منها، الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن.
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