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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نسخة روسية من آيفون 12 لتخليد صراع ترامب وبايدن الخميس 26 نوفمبر 2020 الخليج 365 أطلقت شركة روسية نسخة خاصة من هواتف آيفون 12 Pro لتخليد ذكرى منافسة دونالد ترامب وجو بايدن على مقعد الرئاسة الأمريكي.

والإصدار الذي طرحته شركة كافيار تحت اسم Biden & Trump يشمل أيضا الهاتف الذكي 12 Pro Max. وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص Biden & Trump يمتاز بظهره، الذي يزدان بالعلم الأمريكي وصور ترامب وبايدن، والتي تُستخدم كساعة رملية للتعبير عن نهاية عهد وبداية عهد جديد. ويتكون جسم الجهاز إلى حد كبير من التيتانيوم مع طبقة PVD للحماية من الخدوش. وأعلنت كافيار أن الإصدار الخاص يقتصر إنتاجه على 46 نسخة فقط (في إشارة إلى انتخاب الرئيس السادس والأربعين). وأشارت إلى أن سعر الموديل آيفون 12 Pro (سعة 128 جيجابايت) يبلغ 13 ألفا و450 يورو، أما الموديل 12 Pro Max (سعة 512 جيجابايت) فيبلغ سعره 17 ألفا و200 يورو.

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