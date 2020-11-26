شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد الإماراتى يحذر من اضطرابات شديدة بالبحر فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر "المركز الوطنى" الإماراتى للأرصاد مرتادى البحر في الخليج من اضطرابه نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كم بالساعة، وتوقع المركز في بيان له أن يتراوح ارتفاع الموج إلى بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

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