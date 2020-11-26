السودان تعلن وجود أكثر من 42 ألف لاجئ اثيوبى فى كسلا والقضارف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور بلال أحمد موسى رئيس لجنة الطوارئ بمعتمدية اللاجئين السودانية، إن اللاجئين الإثيوبيين بولايتى القضارف وكسلا (شرق السودان)، بلغ 42 ألفا 217 لاجئا، بواقع 26 ألفا و869 لاجئا في معسكر "حندايل" بالقضارف، و 15 ألفا و348 لاجئا في قرية ثمانية في كسلا.

وناشد موسى، في مؤتمر صحفى، الحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، لتقديم الخدمات والتدخل في عملية إعاشة اللاجئين، بسبب أعدادهم الكبيرة بولايتي القضارف وكسلا، وأشار إلى تقديم الخدمات للاجئين بصورة مستمرة عبر الهلال الأحمر السوداني والشركاء، وإقامة معسكرات ثابتة لهم.

من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الدكتور الفاضل عامر، إن فريقا من الهلال الأحمر السوداني زار ولايتي القضارف وكسلا، وتعرف على الأوضاع والاحتياجات والمساعدات اللازمة من إيواء ورعاية صحية ودعم نفسي للاجئين.