شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب شات» يطلق تقنية تتيح للمستخدمين ربح مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، إطلاق تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” والتي تتيح لمستخدميه ربح مكافآت تصل إلى مليون دولار أمريكي يومياً. وفي التفاصيل تسمح التقنية بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين. ووعد “سناب شات” بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميا، لزيادة شعبية تلك التقنية، بينما قال المطورون إنه سيتم منح المليون دولار يومياً طوال الفترة المتبقية من العام الحالي 2020 لمن تتصدر لقطاته المنصة، وفق موقع “تايمز نيوز ناو”.

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