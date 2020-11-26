شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استكمالًا لجهود بلدية محايل عسير وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضي، صدر قرار سعادة أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضي في مخطط الحيلة لعدد 28 شخص وذلك بناءً على الأوامر السامية للشهداء والمصابين، حيث تدعو البلدية الموضح أسمائهم بضرورة الحضور لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ 14/4/1442هـ ولمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية وكل ما يتعلق بشأنه.

وقد أكد الدكتور “وليد الحميدي” أمين منطقة عسير أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل، وتنفيذاً لتوجيه سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تقديرًا لما قدّمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن.

وفيما يلي الأسماء الممنوحة :