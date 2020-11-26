عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم صور

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

أطلقت شركة AMSL Aero الأسترالية رسميًا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.



وتم إطلاق طائرة ”Vertiia“ من خلال شراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية؛ للسيطرة على عدم المساواة في الرعاية الصحية الريفية والإقليمية وإنقاذ المزيد من الأرواح.

وVertiia طائرة إقلاع وهبوط رأسية كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين).

وتعتبر الطائرة أكثر أمانًا من طائرات الهليكوبتر وأكثر هدوءًا من الطائرات ذات محركات الاحتراق الداخلي، كما تمتلك Vertiia تطبيقات ويمكن طلبها باستخدام هاتف ذكي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أندرو مور، إن الطائرة ستتيح على الفور وصول أكبر للخدمات الطبية للمجتمعات الفقيرة والنائية والريفية والإقليمية وتقدم نماذج جديدة للرعاية من خلال اتصال سريع ومنخفض التكلفة.

وعلى عكس الطائرات الطبية الجوية التي تحتاج مدرجات للهبوط والإقلاع، تنقل Vertiia المرضى مباشرة من أي مكان إلى المستشفى مباشرةً، مما يجعلها سريعة في نقل المرضى المعرضين للخطر.

وبالإضافة إلى أنها أكثر هدوءًا وأمانًا من طائرات الهليكوبتر، فإن تكلفة صيانة وتشغيل الطائرة قليلة، مما يحول النقل الطبي الجوي إلى خيار ميسور التكلفة.