رئيسة "الدستورى الحر" بتونس: لن نتحاور مع الإخوان جماعة التفجيرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، قائلة: "منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم"، وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لا تفكروا فى الحوار مع الدستورى الحر .. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم .. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات .. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا". واختتمت قائلة : "دمرتم القيم والأخلاق في البلاد وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي".

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