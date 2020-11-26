شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلم سعودى أمام طلابه أثناء تدريسه لهم عبر منصة رقمية فى الدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن معلما توفي أمام طلابه أثناء تدريسهم عبر منصة رقمية، وقالت صحيفة "الرياض" إن منصة "مدرستى" سجلت أول حالة وفاة لمعلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، وأفادت بأن طلاب المدرسة تفاجأوا أثناء حضورهم في المنصة بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ووفاته بعد دقائق من سقوطه.

وقال الناطق الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الزميل المعلم الأستاذ محمد حسان معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام.

وأوضح أن الراحل وافته المنية أثناء تقديم حصة عن بعد من مسكنه الخاص، وأن وفاته كانت طبيعية.