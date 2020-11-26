شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد الربيع يصل الأردن لإقناع المملكة سحب مرشحها لرئاسة الوحدة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج 365" إن السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -المنتهية ولايته- متواجد الآن بالأردن فى محاولة منه لإقناع المملكة سحب مرشحها لمنصب الأمين العام للمجلس خلفا له.

ومن المقرر أن تعقد أعمال الدورة 110 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يوم 7 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أيضا أن يتم إنتخاب أمين عام جديد للمجلس بعد إنتهاء المدة القانونية للأمين العام السابق السفير محمد الربيع، حيث دفعت الأردن وموريتانيا بمرشحين لإنتخابهم لمنصب الأمين العام للمجلس.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الخليج 365" –في وقت سابق- أن دول عربية أعضاء بمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية، اعترضت على جدول أعمال الدورة 110 للمجلس، والتى من المقرر أن تعقد يوم 7 ديسمبر المقبل

وأوضحت المصادر، أن الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية المنتهية ولايته السفير محمد الربيع، أرسل مذكرة للدول الأعضاء بالمجلس، تتضمن جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس، إلا أنها خلت من بند انتخاب أمين عام جديد للمجلس، الأمر الذى إعترضت عليه كل من الأردن وموريتانيا.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أرسلت مذكرة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج بند خاص باختيار الأمين العام الجديد للمجلس من بين ترشيحات الدول الأعضاء، علمًا بأن دلولة موريتانيا دمت أيضا مرشح لشغل المنصب.

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أوصى فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد فى شهر يوليه الماضى، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس.

وكان مصدر مسئول بجامعة الدول العربية، كشف لـ"الخليج 365" فى وقت سابق، أن السفير محمد الربيع، الأمين العام السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يرفض تسليم مهامه على الرغم من صدور قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة بعدم التجديد له لولاية جديدة.