تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية... والإسكندرية تحذر سكانها من النزول

وأعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تعطيل الدراسة الخميس، فيما مددت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية تعليق الدارسة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

من جانبه، ناشد محافظ الإسكندرية محمد الشريف المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

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وتتعرض سواحل الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى موجة من الطقس السيئ صاحبها عواصف و أمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد غدا الخميس أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

وقالت إن الأجواء الممطرة سوف يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.