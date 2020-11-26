الحوثيون في اليمن يعلنون استمرار عملياتهم ضد السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام عبر حسابه على "تويتر": "العويل السعودي بعد كل ردٍ موجع هو المطلوب ويعطي عمليات الردع حقها من الأثر اللائق بها، رغم تواضع الرد بالمثل".

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وأضاف: "وبما أن العدوان والحصار على اليمن مستمر، فلن نألوا جهدا في مواجهته".

ودعا المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، المجتمع الدولي إلى "الضغط على المعتدين (في إشارة إلى التحالف العربي) لإيقاف العدوان والحصار، لأن الشعب اليمني يستحق أن تُسمع معاناته أيضاً"، في اشارة إلى ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت السعودية.

وتستمر الهجمات المتبادلة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين في اليمن، حيث أعلن التحالف الأربعاء إحباط هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، متهما جماعة "أنصار الله" بتنفيذه.

ويأتي الهجوم البحري بعد يومين من إعلان التحالف العربي على لسان الناطق باسمه تركي المالكي، "ثبوت تورط الحوثيين بالاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة"، مؤكدا أنه "امتداد لاستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبناها الحوثيون وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة)".

واعتبر المالكي أن تلك الهجمات "لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي".