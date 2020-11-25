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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في أمانة العاصمة، عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي، مجاهد أحمد العمدي، قضت خلالها بالإعدام تعزيراً بحق 91 مداناً بجريمة إعانة العدو (في إشارة إلى التحالف العربي) وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".
وأضافت أن "منطوق الحكم قضى بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وأشارت إلى "أنه من التهم التي وجهتها النيابة الجزائية إلى المحكوم عليهم، السعي لإعانة دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد، والاتفاق معهم جنائياً على الاشتراك في شن حرب على اليمن، ومساندة دول العدوان في احتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تصدر حكما بإعدام 91 شخصا بينهم رئيس الانتقالي ووزراء بتهمة "إعانة" التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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