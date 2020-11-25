ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه انتهى، اليوم الأربعاء، التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة، ويهدف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة.
وذكر أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة دفاعية وهجومية وعملياتية، وآلية التعامل معها بحرا برا وجوا، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع كافة.
وأشار إلى هذا التمرين يعد واحدا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020، وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية المقابلة لقطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحاكي الحرب على القطاع... إسرائيل تنهي مناورات عسكرية على الحدود مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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