شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية تعاقب شخص بالحبس سنة بسبب إهانة رموز دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة بحرينية بمعاقبة شخص بالسجن عام بسبب إهانة رموز دينية، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، وصرح احمد بوفرسن وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الاولى اصدرت حكمها اليوم الاربعاء في قضية اهانة رموز واشخاص موضع تمجيد لدى اهل ملة، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وذلك عما اسند اليه.

وكانت النيابة العامة بالبحرين، قد باشرت التحقيق في الواقعة فور تلقيها بلاغ الإدارة الأمنية المختصة برصد المتهم وهو يلقي خطبة متضمنة تطاولا على رموز دينية حيث أطلعت على الخطبة واستجوبت المتهم وواجهته بما جاء على لسانه في تلك الخطبة فأقر بنسبتها إليه، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة بعد أن أسندت إليه تهمة إهانة رموز دينية وأشخاص موضع تمجيد لدى المسلمين، فنظرت المحكمة الدعوى إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم.