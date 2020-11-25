شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية البحرينية تعقد اجتماًعا تنسيقيًا للتحضير لمؤتمر حوار المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ 16، برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS).

وبحسب صحيفة الأيام، خلال الاجتماع، رحبت وكيل وزارة الخارجية بالحضور، مشيرة إلى أهمية انعقاد حوار المنامة الذي يعد منصة هامة لكبار المسؤولين والخبراء والباحثين لتبادل الرؤى والأفكار حيال مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك، مؤكدة حرص مملكة البحرين على عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي وهذا ما يعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة، منوهة بأن انعقاد حوار المنامة هذا العام يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي جائحة فيروس وبحسب صحيفة الأيام، خلال الاجتماع، رحبت وكيل وزارة الخارجية بالحضور، مشيرة إلى أهمية انعقاد حوار المنامة الذي يعد منصة هامة لكبار المسؤولين والخبراء والباحثين لتبادل الرؤى والأفكار حيال مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك، مؤكدة حرص مملكة البحرين على عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي وهذا ما يعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة، منوهة بأن انعقاد حوار المنامة هذا العام يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ويعكس ثقة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في قدرة مملكة البحرين على الترتيب لهذا المؤتمر.

وأوضحت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بأنه على مدى 16 عام، تمكنت مملكة البحرين وبجدارة ، من عقد هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويستقطب العديد من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهة بالدور المحوري الهام الذي تقوم به مملكة البحرين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت وكيل وزارة الخارجية تعاون مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين مع وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في العمل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين والوفود من خلال توفير الآليات والإجراءات والتدابير الاحترازية بما تتناسب مع المعايير الدولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، متمنية لهم بالتوفيق والنجاح.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض كافة الترتيبات والتدابير والإجراءات الوقائية وتبادل وجهات النظر بما يحقق نجاح مؤتمر حوار المنامة وتأمين أمن وسلامة كافة المشاركين والوفود.

والجدير بالذكر، بأن مؤتمر حوار المنامة سيعقد في الفترة من 4 – 6 ديسمبر 2020، وستتم مناقشة العديد من القضايا من أبرزها الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، والسياسة الأمريكية في عصر التنافس العالمي، وأمن الشرق الأوسط في السياق العالمي، وتسوية الصراعات في الشرق الأوسط، والتعاون الأمني بعد جائحة (كوفيد 19)، وغيرها من القضايا، كما أن الجلسات العامة على مدار 3 أيام لا يقتصر المشاركة فيها عبر الحضور، بل عبر المشاركة الافتراضية أيضًا.