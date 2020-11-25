لماذا تأجلت زيارة نتنياهو إلى البحرين؟... تفاصيل جديدة

وأوضح "باراك رافيد" محلل الشؤون العربية في موقع "واللا"، أن مسؤولين إسرائيليين كبار أبلغوه أن زيارة نتنياهو تأجلت بناء على طلب البحرين.

وتابع في تغريدات بحسابه على تويتر: "طلب البحرينيون أن تجرى الزيارة في وقت لاحق وكجزء من زيارة مشتركة لنتنياهو أيضا إلى الإمارات".

وأضاف: "في البداية خطط نتنياهو للسفر الأسبوع المقبل إلى كل من البحرين والإمارات. كان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية وعلنية لهاتين الدولتين".

وأشار إلى أن نتنياهو كان يعتزم زيارة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول، والإمارات في 2 ديسمبر، لكن الإماراتيين أوضحوا أن التاريخ لن يكون مناسبا لهم لأنه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصول نتنياهو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي: "في هذه المرحلة، تغيرت الخطة وأراد نتنياهو زيارة البحرين فقط. تحدث نتنياهو يوم الاثنين هاتفيا مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، الذي دعاه لزيارة البلاد. ونشر نتنياهو بيانا للإعلام أعلن فيه أنه سوف يلبي الدعوة ويزور البحرين".

وقال: "لكن وخلال الـ 24 الساعة الماضية وعندما أدرك أن نتنياهو سيزورهم فقط ولن يزور الإمارات توجهوا لمكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) وطلبوا تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق يكون فيه الإماراتيون مستعدون لاستقبال نتنياهو".

وأضاف: "بسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، تم إلغاء زيارة وزير الخارجية غابي أشكنازي إلى المملكة أيضا. وكان من المقرر أن يصل أشكنازي إلى المنامة يوم الخميس لحضور المؤتمر الأمني".

وتابع: "أوضح البحرينيون أنه بما أنه من المتوقع وصول نتنياهو إلى البلاد، فإن البروتوكول الدبلوماسي يقضي بعدم القيام بزيارات من قبل الوزراء الإسرائيليين قبل ذلك الحين".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة من ولي عهد البحرين سلمان بن خليفة.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تحدث الليلة الماضية مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع: "هذه محادثتنا الثانية، كانت ودية للغاية. كلانا متحمسون جدا لحقيقة أنه يمكننا جلب ثمار السلام لشعبينا وبلداننا في وقت قصير جدا. لذلك، دعاني أيضًا للحضور في المستقبل القريب في زيارة رسمية إلى البحرين، وسأفعل ذلك".

فيما ذكرت قناة "كان" الرسمية، مساء أمس، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له إلى الخليج، حيث يتوجه إلى مملكة البحرين، الأسبوع المقبل.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، المملكة، أيضا، الخميس في الأسبوع المقبل، بعد زيارة نتنياهو للمنامة، وذلك لافتتاح سفارة بلاده هناك وحضور مؤتمر الخطاب الأمني.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.