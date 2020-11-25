"مدير إدارة مصر"... اشتعال الغضب في مصر بعد دفاع خارجية إسرائيل عن محمد رمضان

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على صفحتها بالعربية، لمدير ما سمي "إدارة مصر" في الوزارة، ليؤور بن دور، والذي حاول الدفاع عن موقف رمضان الذي التقط صورا مع مشاهير إسرائيليين في دبي قبل أيام، متسببا في موجة غضب شعبية بين الجماهير العرب.

لكن ليؤور استخدم في خطابه كلمات حادة وقاسية أثارت غضب الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من العرب، حيث جاء فيه على سبيل المثال: "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من إيه؟ إحنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. إيه النوم في العسل دا؟".

وردت إحدى المستخدمات عبر "تويتر" تدعى نور، بقولها "تزييف السلام لكن يوصلك إلى أي مكان. ستظل إلى الأبد عدونا بغض عما تفعل". فيما رد الممثل المصري فتحي عبد الوهاب بإحدى بصورة ساخرة على تغريدة صفحة "إسرائيل بالعربي"، ورد مغرد آخر ساخرا بمقطع فيديو سينمائي قصير جاء فيه: "الحشيش تمام".

فيما رد الكاتب المصري أيمن الصياد بالقول: "هذه رسالة إسرائيلية (رسمية) كان على الدبلوماسي الإسرائيلي أن يعرف أننا المصريين لسنا (نايمين في العسل) كما يقول بكل صلافة. النائمون في العسل هم الذين يتناسون أن هذه (دولة احتلال) بموجب القانون الدولي. (وكيان عنصري) بموجب قانون يهودية الدولة. و(اليقظون) فقط هم من يدركون ذلك".

كلمات ليؤور الحادة لم تقف عند هذا الحد، حيث أضاف: "صراحة لن أقول إننا محبطين لكننا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي تسبب كل هذه الهيصة والضجة الإعلامية".

على صفحة "سبوتنيك" في موقع "فيسبوك"، رد أحد المتابعين على تصريحات ليؤور بالقول: "فرق شاسع بين اني اخاف منك واني اكرهك احنا بنكرهه إسرائيل"، فيما قال آخر: "لا العدو هيكون صديق ولا النفوس هتصفي إلا برجوع الأرض".

وفي التغريدة الأصلية لصفحة "إسرائيل بالعربي"، رد أحد المغردين بالقول: "الله على قيم السلام والانفتاح الفكري الصهيوني. دي عينة بسيطة جدا للقيم العظيمة؛ مذبحة بحر البقر، محمد الدرة"، وضمن برده الصورة الشهيرة للطفل محمد الدرة الذي قتلته القوات الإسرائيلية وهو يحتمي من الرصاص".

وقالت مغردة أخرى اسمها سارة فهمي: "الإسرائيلي عايزنا ننسى الماضي، وهما ذات نفسهم مستحيل هينسوا الماضي الأسود والجرائم اللي ارتكبها النازيين معاهم، هل يستطع الإسرائيليين نسيان ما فعله المجرم هتلر؟ السؤال الآن ماذا لو خرج مطرب أو رياضي مشهور في إسرائيل والتقط صورة لطيفة مع مجموعة من النازيين".

ليوؤر أضاف في كلمته: "نعلم أن هناك ملايين من مصر والعالم العربي الذين ضجروا من الأسلوب القديم والكلام المستفز لكنهم يجلسون بصمت ولديهم أسبابهم إلا أننا نعلم أنهم موجودين لأنهم يبعثون لنا رسائل تفرح القلب"، وتابع: "نحن متفائلون بأن قيم السلام والتنمية والانفتاح الفكري ستنتصر في النهاية"، مختتما بقوله: "إحنا صابرين ومش مستعجلين".

فيما رد الكثير من المغردين العرب والمسلمين على كلماته بآيات من القرآن، وقال أحدهم يدعى حسن: "بقولكم إي.. إحنا اتربينا إنكم العدو الأول والأخير لينا وعلى فكره إحنا اتربينا صح ومش بنخاف منكم ولا هنخاف الموضع كله إن فيه وعد ربنا مدهولنا (وجهه لنا) وفي الأخير.. إن وعد الله حق".

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع "انستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.