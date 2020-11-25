طهران- سبوتنيك. وقال روحاني، في بيان للرئاسة الإيرانية: "آمل أنه مع التطورات الجديدة على الساحة الدولية، يتم تعديل السياسات العدائية لبعض دول المنطقة ونرى تعزيز فرص الحوار والتفاهم داخل المنطقة".
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وأضاف: "نحن دول المنطقة نستطيع حل مشاكلنا كجيران وإخوة... والسماح للكيان الصهيوني (إسرائيل) بوضع أقدامه في المنقطة سيكون سببًا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار فيها".
من جهته، أكد أمير قطر أنه "يجب تطوير التعاون بين إيران ودول الخليج في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن المائي في المنطقة، وفي أي اتفاق لضمان الأمن في المنطقة يجب أن تكون إيران طرفًا فيه".
وشدد أمير قطر على أن "الجميع في المنطقة عانى من بعض التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض دول المنطقة"، معربا عن أمله في "استئناف المحادثات بين إيران ودول الخليج، نظرًا للتطورات الدولية الجديدة".
وقبل نحو أسبوع، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران جزء من المنطقة، ويجب الاتفاق بينها وبين دول مجلس التعاون للعيش بسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني وأمير قطر: نأمل في تعزيز علاقات دول الخليج بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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