ولى عهد البحرين يؤكد مواصلة تطوير التعاون مع الهند فى كافة المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، اليوم الأربعاء ، وزير الشؤون الخارجية بالهند سوبراهمانيام جاي شانكر بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.

وقد نقل الوزير الهندي تعازي ومواساة رئيس الهند رام ناث كوفيند إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد ولي العهد تميز العلاقات بين البحرين والهند والتي تشهد تنامياً متواصلاً على كافة الأصعدة عكستها الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات، مثمنًا التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب الوزير الهندي عن شكره وتقديره لولي العهد على ما يبديه من حرص واهتمام لتوطيد العلاقات البحرينية-الهندية نحو أفق أرحب من التعاون الثنائي.

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