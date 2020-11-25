شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4979 إصابة جديدة و70 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4979 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 336506 حالة فى المغرب، بحسب هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3517996 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ فى 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5539 حالات، وتم التأكد من 5220 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى 284496.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.