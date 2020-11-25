شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة البحرينى يجرى مباحثات ثنائية مع وفد اقتصادى إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الصناعة البحرينى، اليوم الأحد، برئيس مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية والرئيس التنفيذى لبنك هبوعليم، أكبر بنوك إسرائيل.

واستقبل زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلى للتصدير والتعاون الدولى السيد اديف باروخ وأعضاء الوفد الاقتصادى من دولة إسرائيل وذلك على هامش الزيارة الرسمية التى يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين من كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع الذى يعد الأول من نوعه بعد إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل والمبرم فى واشنطن فى 15 سبتمبر 2020 ، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التى تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجارى وتعزيز فرص التعاون الاستثمارى بين الجانبين، مشيرا فى السياق ذاته أن هذا اللقاء يعد بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة فى اطار السلام بينهما، الامر الذى سوف يسهم بكل تأكيد إلى إطلاق العديد من مبادرات فى مختلف المجالات.

كما تم استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما فى القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة فى شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجارى واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة والتطلع لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين وبدأ العديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.