شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأممى لسوريا لبحث جهود حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فيصل بن فرحان ، وزير خارجية السعودية، اليوم الأربعاء ، المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، مشيرة الى أنه تم خلال اللقاء بحث جهود حل الأزمة.
وفى وقت سابق التقى سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون ، لبحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.
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