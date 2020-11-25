شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة الاحتلال الاسرائيلى، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت بالرصاص سائقا فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أفرادها فى نقطة للتفتيش على مشارف القدس، اليوم الأربعاء، بعد أن ثارت حوله شكوك بسبب تقديمه ما بدا أنها وثائق هوية مزورة.

وقالت متحدثة إن الفلسطيني، نقل إلى مستشفى قريب لكنه توفى متأثرا بإصابته.