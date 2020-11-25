شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة الاحتلال الاسرائيلى، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت بالرصاص سائقا فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أفرادها فى نقطة للتفتيش على مشارف القدس، اليوم الأربعاء، بعد أن ثارت حوله شكوك بسبب تقديمه ما بدا أنها وثائق هوية مزورة.
وقالت متحدثة إن الفلسطيني، نقل إلى مستشفى قريب لكنه توفى متأثرا بإصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطينى برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.