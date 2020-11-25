شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القضاء على العنف ضد المرأة فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الأربعاء، الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر.

وقال جراد - في تدوينة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أثمن الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في مجتمعنا، وأحيي المرأة الجزائرية العاملة المناضلة المقاومة صانعة الأمل والحياة".

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