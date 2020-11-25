«التحالف»: إحباط عمل إرهابي وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، عن تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر. وأوضحت – وفقا للإخبارية-، أن إحدى السفن التجارية تضررت بشكل طفيف جراء شظايا الزورق المفخخ. جدير بالإشارة إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في أكثر من بيان أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

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