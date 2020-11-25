شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية البحرينية: دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الداخلية البحرينية، إن دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين، وأضافت أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقالت البحرين، إن التصرف القطري يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.