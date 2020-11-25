شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، سجلت أمس الثلاثاء 2292 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - أنه تماثل 2130 مصاباً للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت الاثنين، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 537 ألفًا و457 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء الاثنين، أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافي أي بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلي لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة في عموم العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.