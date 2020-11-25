الجامعة العربية تشارك فى فعالية الأطر القانونية لحماية النساء والفتيات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء، بمشاركة جامعة الدول العربية ، فعالية "الأطر القانونية لحماية النساء والفتيات في أوقات السلم والأزمات" والتي تقام عبر "المنصة الرقيمة" وتنظمها مؤسسة "ويستمنستر للديمقراطية" بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة "تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في الـ25 من نوفمبر الموافق لليوم العالمي للمرأة وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك في إطار عرض وتبادل الآراء حول الجهود والسبل المبذولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وذكر بيان للجامعة العربية بأن السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة ستشارك كمتحدث رئيسي في الفعالية حيث تستعرض ، جهود قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية بالتعاون مع الشركاء الأمميين وغيرهم والتي تشمل الإعداد مع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة "ويستمنستر للديمقراطية" على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.



كما تستعرض السفيرة أبوغزالة مشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وكذلك إطلاق كتيب مبادرة "قصتي في زمن الكورونا" التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي والتي كتبتها النساء أنفسهن اذ تعرض قصص حياتهن الحقيقية وما تواجههن من عنف قائم على النوع الاجتماعي، الى جانب إطلاق "التقرير العربي: الذكرى الأربعون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979.



وتُعقد الجلسة بمشاركة ريتشارد جراهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ويستمنستر للديمقراطية بالمملكة المتحدة ، والدكتورة وفاء بني مصطفى رئيسة ائتلاف البرلمانيات العرب من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعدد من الشخصيات البرلمانية البريطانية المعنية بهذه المواضيع، ويتناول النقاش سبل معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف خاصة على خلفية الجائحة العالمية الحالية، حيث سيسلط هذا الحدث الضوء على أهمية الآليات القانونية في التصدي لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

