الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

ونقلت وكالة الأنباء التونسية قرار الرئاسية التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من غد الخميس وحتى 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي.
ومنذ ذلك التاريخ تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، وآخرها التمديد الذي أعلن عنه اليوم ويستمر حتى تاريخ الـ25 من ديسمبر المقبل.
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