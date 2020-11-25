اتفاق على انسحاب جديد للقوات الأمريكية من العراق

موسكو - سبوتنيك. قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم في موسكو، إنه تم الاتفاق على سحب 500 جندي من القوات الأمريكية من العراق.

وتابع وزير الخارجية العراقي قوله "عدد القوات الأمريكية في العراق انخفض إلى 2500 عنصر، بعد التنسيق مع واشنطن بشأن جدولة سحب القوات الأمريكية".

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وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن اتفاقها مع الولايات المتحدة على التخفيض التدريجي للقوات الأمريكية في البلاد وفق جدول زمني.

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي ببغداد: "كانت لنا في الفترة الماضية اجتماعات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات ومخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين"، مضيفا: "بالأمس، بعد الاتصال بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي، تم الاتفاق على إعلان انسحاب 500 جندي إضافي، وبذلك سنصل إلى 2500 جندي في العراق".

وتابع الوزير "أكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب".

وأكد أنه: "بالنسبة للعمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأميركي، فسوف يستمر العمل المشترك في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي والاستشارات العسكرية والدعم والتدريب للقوات العراقية"، مضيفا أن العمل مستمر كذلك مع قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

كما أوضح حسين أن: "القوات الأمريكية التي ستبقى بالعراق غير قتالية"، مؤكدا أن "الهدف هو الوصول إلى النصر المستدام للقوات العراقية".