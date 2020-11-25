وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين: "إن تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يجعل الحياة في أي من هذه البلدان أفضل. لقد خلق فقط مشاكل يضطر مواطنو هذه الدول والسياسيون المعنيون والحكومات الآن للتغلب عليها".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "بالطبع من المهم بشكل أساسي للقيادة الأمريكية أن تتجنب مثل هذه المغامرات الخارجية في المستقبل، خاصة تلك التي تشكل تهديدات خطيرة للمنطقة المعنية برمتها".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: من المهم للقيادة الأمريكية أن تتجنب "المغامرات" في الشرق الأوسط من الآن فصاعدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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