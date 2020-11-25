لافروف يعلن استعداد روسيا لتلبية احتياجات العراق من الصناعات العسكرية الروسية

موسكو-سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء: "لطالما لعب بلدنا ولا يزال يلعب دورا مهما وكبيرا للغاية في ضمان القدرة الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية. نحن على استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".

وأشار لافروف إلى أن "وزير الدفاع العراقي سيقوم بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب، حيث سيتم بحث هذه المسألة بالتفصيل".

هذا وجمع مؤتمر صحفي، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم بها الأخير إلى موسكو.

وتم بحث عدة ملفات، منها الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن.