شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من الشرطة فى انفجار بضواحى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي خمسة عناصر من الشرطة الصومالية اليوم الأربعاء مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير لغم أرضي زُرع على جانب الطريق في منطقة "آبار المياه" بضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن عناصر الشرطة الذين تم استهدافهم كانوا مسؤولين عن حراسة مهندسين يقومون ببناء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة أفجوي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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