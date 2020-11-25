شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العراقية في بيروت تصدر توضيحاً بشأن بيع "هبة الطحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة العراقية في بيروت، الأربعاء، توضيحاً بشأن مادة الطحين التي قدمها العراق "هبة" إلى الشعب اللبناني، وذلك بعد ورود أنباء تتحدث عن "بيع" ذلك الطحين مقابل مبالغ مالية.

وقالت السفارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها قامت بـ"التنسيق لإيصال مادة الطحين المقدم كهبة إلى الشعب اللبناني الشقيق وتسليمها للجهات الرسمية اللبنانية دون أن يكون للسفارة أي تدخل في اعتماد أي آلية لتخزين أو توزيع هذه الهبة".