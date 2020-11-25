شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «إعلامي» تُطلق السلسلة الأولى من برنامجها «أمسيات إعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت الجمعية الإعلامية الأهلية (إعلامي) حديثة التأسيس والتابعة إشرافيًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام ، السلسلة الأولى من برنامجها “أمسيات إعلامية” .

والبرنامج عبارة عن لقاءات إثرائية مع نخبة من المختصين والممارسين الإعلاميين يقدم مجاناً مع شهادات حضور للمشاركين .

وتهدف الجمعية من إقامة هذا البرنامج إلى عرض الخبرات والتجارب العلمية والعملية في المجالات الإعلامية، وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم للاستفادة من الأدوات الإعلامية.

يذكر أن من أهداف الجمعية في أنشطتها هو رفع كفاءة العمل الإعلامي في القطاع غير الربحي وعند صناع المحتوى القيمي من فئة الشباب.

للتسجيل يمكنكم الضغط على الرابط التالي “هنا” .