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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطلب تسجيل لقاح كورونا "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـلصندوق كيريل ديميترييف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا".
وأضاف: "سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين".
وتابع: "سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير/كانون الثاني المقبلين".
وأضاف أنه ستبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية".
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