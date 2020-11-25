لافروف ونظيره العراقى يبحثان العلاقات الثنائية والوضع فى الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه سيبحث مع نظيره العراقى فؤاد حسين العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع فى الشرق الأوسط، وأضاف لافروف - في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، قبيل مباحثاته مع نظيره العراقى : "نعول اليوم على مناقشة الاتجاهات الرئيسية لعلاقاتنا الثنائية في جميع المجالات والقضايا الدولية والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وقضايا إقليمية أخرى"، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى مفاوضات مثمرة.

وأوضح أن وزير الخارجية العراقي - خلال زيارته لروسيا - سيعقد أيضًا اجتماعًا مع الرئيس المشارك للجزء الروسي من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

يُذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد - الأحد الماضي - السعي لاستثمار زيارته إلى روسيا يومي 25 و26 نوفمبر الجاري؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - الخميس الماضي - :"إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وبحث مجمل القضايا على مستوى المنطقة في إطار تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن".

