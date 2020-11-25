شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تؤكد لعقيلة صالح استعداد موسكو لمواصلة مساعدة الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف محادثات أمس الثلاثاء مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، الذى يزور موسكو حاليا بدعوة من مجلس الدوما. وبحسب بيان الخارجية الروسية، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر على تطورات الوضع فى ليبيا، بما فى ذلك الجهود المبذولة لتعزيز وقف الأعمال العدائية.

وناقش لافروف وصالح أيضا نتائج الجولة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبيى المنعقد فى تونس برعاية الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لليبيين في إيجاد حلول توافقية للمشاكل التي يواجهونها. وفى هذا السياق، تم التركيز على الحاجة إلى جعل عملية التفاوض بين الليبيين شاملة.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إن روسيا تلعب دورا مهما فى حل الأزمة الليبية، متابعا: "نؤكد على أهمية العلاقات الروسية الليبية".

وأضاف عقيلة صالح خلال لقائه بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: سنحافظ على المصالح الروسية في ليبيا، موضحا أن مصالح روسيا في ليبيا محفوظة.

وأوضح رئيس البرلمان الليبى، أن هناك بعض الدول التي تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها، متابعا: سيكون لكل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي.