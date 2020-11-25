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شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأمة القومى السودانى يؤكد استقرار صحة الصادق المهدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الأمين العام لحزب الامة القومي الواثق البريرالسودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي، وقال البرير في تغريدة له على حسابه فى الفيس بوك " أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان باستقرار حالة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، وندعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء".
وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أمس السودانيين، بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء ويمتعه بالصّحة والعافية والشفاء لكل المرضى أجمعين.
وأشارت الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب الأمة القومي يوم الاثنين إلي استقرار حالة الامام الصادق المهدي، وهو مستمر في تلقى الرعاية الطبية تحت إشراف فريقه الطبي المتميز بمدينة الشيخ خليفة الطبية بالامارات.
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