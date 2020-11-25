شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن حصولها على الدفعة الأولى من لقاحات كورونا منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستحصل على الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في منتصف العام المقبل، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 90213 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2935 حالة وفاة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2862 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 485 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 89 ألفًا و196 إصابة.
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