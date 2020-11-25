شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل فلسطينيين من نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. وأكدت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في المدينة، واعتقلت الشابين: حسن خالد مبروك من مخيم العين، وعمرو ظريفة من الجبل الشمالي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

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