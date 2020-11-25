شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 617 إصابة جديدة بـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية و 15 حالة وفاة. وقال المركز في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 79 ألفا و797 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 50 ألفا و914 حالة،ووفاة 1125 حالة حتى الآن.

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