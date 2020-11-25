شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ فى بلاده لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وذلك بداية من يوم غد الخميس وحتى يوم 25 ديسمبر القادم.

يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي، وتم التمديد في حالة الطوارئ بعد هجوم إرهابي آخر استهدف مدينة بنقردان من قبل عناصر يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي.