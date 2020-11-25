من لبنان.. عودة أكثر من 200 لاجئ إلى سوريا خلال الــ24 ساعة الأخيرة

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 213 لاجئا (منهم 64 امرأة و108 أطفال) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
وبتاريخ الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى دعم إعادة اللاجئين وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فضلاً عن زيادة مشاركتهم وزيادة المساعدات الموجهة إلى سوريا.
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