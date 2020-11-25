بالفيديو... محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية

واستنكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما قاله رمضان بعدم معرفته لجنسية عمير آدم. ونقلا عن موقع "ynet.co.il" العبري حيث جاء في عناوين صحف إسرائيلية ومنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنوان عريض كتبت فيه تستنكر:

"محمد رمضان: "لم أعرف من هو عمر آدم".

وأضافت الصحيفة أن عمير آدم نشر صورته مع صديقه محمد رمضان بينما امتنع الفنان المصري من نشرها على حسابه، وتابعت الصحيفة أنه برغم إنكار رمضان بمعرفته بآدم إلا أنه رفض التعليق على الأمر ولم يحذف الصورة.

وفي منشور على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر به الفنان المصري محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية من خلال تقرير تم بثه ضمن النشرة وجاءت فيه مجموعة من "الفوتو مونتاج" تدور حول ردود فعل الأوساط المصرية من الصورة المنتشرة. حيث تم رصد جميع وسائل الإعلام المصرية وما تناقلته من ردود أفعال.

وجاء بالنشرة، كما هو ظاهر بالفيديو، استنكار الأواسط الإسرائيلية من ردود الفعل في الشارع المصري والعربي، واستنكار كبير للفنان المصري الذي صرح أنه لا يعرف المشاهير الإسرائيليين. "وهذا التنكر من قبل الفنان المصري بعدم معرفة الفنان الإسرائيلي أيضا كان له ردود فعل عكسية في الأواسط الإسرائيلية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قرر وقف الممثل المصري محمد رمضان مؤقتا عن العمل إلى حين التحقيق معه، موضحا السبب بقوله:

"هذا بسبب صور انتشرت له مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بمشاهير اسرائيليين في دبي، ونشرتها صفحة "إسرائيل تتكلم العربية"".

وتعقيبا على ذلك نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية بموقع "فيسبوك"، قبل قليل منشور جاء خلاله: "قرر الإتحاد العام للنقابات الفنية، في جلسته المنعقدة مؤخرا بتاريخ 2020/11/23 (وقف عضوية محمد رمضان في نقابة المهن التمثيلية) (لحين التحقيق معه) بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020".